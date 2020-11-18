Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 18 ноября 2020: 166 заболевших за сутки, напряженная ситуация с цефотаксимом и цефтриаксоном, к нам едет парацетамол

166 заболевших за сутки, напряженная ситуация с цефотаксимом и цефтриаксоном, к нам едет парацетамол. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 166 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19

Как сообщили в федеральном штабе 18 ноября, в Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 166 пациентов. Всего с начала пандемии опасным вирусом заболели 20 985 человек. В России число новых заболевших за последние сутки составило 20 985 человек, от заражения коронавирусом скончалось 456 россиян. Напомним, что вчера, 17 ноября, медицинское сообщество Белгородчины понесло еще одну утрату – от заражения COVID-19 умерла врач-хирург детской областной клинической больницы, старший преподаватель педиатрии НИУ «БелГУ» Екатерина Горелова.

Цефотаксим и цефтриаксоном словно с борщом скушали

По-прежнему в аптеках региона ситуация с цефотаксимом и цефтриаксоном напряженная. Замгубернатора по экономике Олег Абрамов за очередном оперативном совещании докладывал, что по некоторым лекарствам ситуацию удалось стабилизировать. Так, запаса азитромицина в аптеках хватает на 6 дней, аналогичный запас сформирован и по умифеновиру-арбидолу.

Но по цефтриаксону в аптеках запаса хватит на 3 дня, а цефотаксима — на 1,5 дня. Олег Абрамов обещает решить вопрос уже на этой неделе. Белгородцы же, отчаявшись найти дефицитные лекарства, зло шутят в соцсетях, предполагая, что их, по-видимому, кто-то с борщом скушал…

Амбулаторные пациенты с COVID-19 начнут получать лекарства

Пациенты с COVID-19, которые лечатся амбулаторно, начнут получать необходимые лекарства бесплатно. В области заверяют, что выдача их муниципалитетам происходит сразу по факту поступления. Пакет препаратов формируется по схемам лечения, а комплектация происходит уже в самой медицинской организации. К доставке препаратов подключился ОНФ, помогает мобильными бригадами.

Подчеркивается, что поставки бесплатных лекарств, которые закупаются в рамках выделенных федеральных средств, продолжатся до конца недели. При этом еще один препарат департамент здравоохранения планирует получить от поставщиков, с которыми ведутся переговоры. Но его отсутствие не должно сказаться на лечении пациентов, так как препарат можно заменить.

Замгубернатора Наталия Зубарева отметила:

- Как ни парадоксально, к нам едет парацетамол, его ожидаем до пятницы. Все остальные препараты, которые являются достаточно дорогостоящими, уже прибыли на территорию области.