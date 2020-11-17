В Белгороде во время строительных работ вблизи детской площадки нашли авиационную бомбу весом 100 килограмм

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Авиационную бомбу весом 100 килограмм нашли на строительной площадке по проспекту Богдана Хмельницкого в Белгороде. Обнаружили опасную находку вблизи детской площадки многоквартирного дома. Всего взрывотехники только за прошедшую неделю ликвидировали 14 найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Так, 9 ноября грибники Яковлевского городского округа столкнулись со взрывоопасной находкой в селе Кривцово. Вместо грибов под слоем опавшей листвы очевидцы обнаружили артиллерийский снаряд 75 мм. 10 ноября при таких же обстоятельствах нашли минометную мину 50 мм в селе Архангельское Шебекинского городского округа. В Белгороде рабочий обнаружил 4 артиллерийских снаряда 76 мм во время проведения земельных работ в районе улицы Горького.

12 ноября в Прохоровском районе было найдено 3 артиллерийских снаряда 76 мм. Боеприпасы встретились на пути грибников, гулявших по лесу в селе Лески.

13 ноября в селе Дубравка Губкинского городского округа очевидцем в поле были обнаружены 2 боеприпаса. Прибывшие на место происшествия взрывотехники города Старый Оскол идентифицировали артиллерийский снаряд 76 мм и взрыватель.

14 ноября в районе села Драгунское Яковлевского городского округа грибник обнаружил в лесу реактивный снаряд РС 158 мм. В тот же день в Белгороде во дворе новостройки ЖК «Новая Жизнь» на улице Каштановая рабочие копали траншею для прокладки водопроводных труб и обнаружили артиллерийский снаряд 122 мм.

Все найденные боеприпасы были изъяты взрывотехниками поисково-спасательной службы области и ликвидированы на специальном полигоне. Перевозка извлеченных снарядов к месту их уничтожения производилась на специально оборудованном автомобиле.