Михаила Ефремова могут отправить в ту же белгородскую колонию, где сидели футболисты Кокорин и Мамаев

Ефремова осудили на семь с половиной лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП, отправили для отбывания наказания в колонию Белгородской области. УФСИН не назвало точное место, но, предположительно, речь идет об ИК-4 в Алексеевском районе. В регионе всего пять исправительных колоний, и только алексеевская - общего режима и для впервые осужденных мужчин.

Эта ИК в Белгородской области привлекла всеобщее внимание еще в прошлом году. Ведь в ней более двух месяцев провели скандальные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Известно, что на территории работает общеобразовательная школа, предоставляющая программу среднего образования. Кроме того, осужденные могут освоить в исправительном учреждении специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара.

В колонии производят одноразовые костюмы «Каспер», пшеничную муку первого и второго сорта, отруби, шлифованный горох, пшено, ржаную обдирную муку, стиральный порошок «Лотос эконом», дезинфицирующее средство «ФортисДез», уличные беседки, мангалы, парковые лавочки.

Как и в других подобных заведениях, здесь есть футбольное поле и возможность заниматься другими видами спорта в свободное от работы время. Кроме того, на территории действует храм во имя Георгия Победоносца. Также для досуга осужденных создана библиотека и клуб.

В прошлом году здесь отбывали наказание футболисты Кокорин и Мамаев. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- По большому счету, эта исправительная колония общего режима ничем не отличается от других. Да, здесь не дают послаблений, а требуют соблюдения правил, - пояснял в прошлым раз «Комсомолке» председатель Общественной наблюдательной комиссии Воронежской области Анатолий Малахов. - Но каждый случай нужно рассматривать отдельно. Тот, кто выполняет требования, работает, а не играет в карты, будет чувствовать себя хорошо. Не нужно забывать: это система. Где с одной стороны - сотрудник колонии, с другой - заключенный. И нужно выстраивать отношения.

Осужденные в колонии распределяются по отрядам в 80 - 100 человек. Как поясняет эксперт, это стандартная практика. Соблюдаешь все требования - окажешься в улучшенном. Особо не выделяешься - попадешь в обычный. Нарушителей же отправляют в строгий. Принадлежность к отряду влияет на различные привилегии: периодичность и количество передач, свиданий и телефонных разговоров с родными.

Живут в основном в бараках – по паре десятков в одном помещении. Кровати либо двухъярусные, либо обычные. Душевые и туалеты по возможности обустраивают отдельно.

Режим простой: в шесть часов - подъем, в десять вечера - отбой. С девяти до пяти - работа. После - свободное время.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП. Авария случилась в минувшем июне на Садовом кольце. Джип артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова. Мужчина скончался от полученных травм.

Изначально суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, но в конце октября на апелляции новая защита просила для него четыре года условно. Судья принял решение - семь с половиной лет в колонии общего режима. Ефремов планирует обжаловать и это приговор.