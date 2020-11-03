Предлагал ли замдиректора белгородской школы драться с полицейскими «раз на раз»

Скиншот со страницы Артема Олеговича.

Появившийся в соцсетях скриншот переписки заместителя директора школы № 29 Белгорода под постом, где он предлагает подраться «раз на раз» с полицейским, вызвал широкое обсуждение у белгородцев. Автор, именующий себя Артемом Олеговичем, пишет, что мог бы одолеть полицейских «без формы раз на раз». Дальнейшая переписка приправлена нецензурными выражениями и блатной лексикой из арсенала АУЕ (расшифровывается как «арестантский уклад един», летом 2020 года движение АУЕ признано экстремистским, оно официально запрещено на территории России. Субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству).

Позже появилось сообщение Артема Олеговича, что его страница была взломана. Многие согласились с этим, решив, что педагог, работающий в школе, не может вести себя подобным образом.

Директор школы Елена Тарануха пообещала разобраться в ситуации, объяснив при этом, что ее сотрудник работает заместителем по административно-хозяйственной работе, не контактирует с детьми, и что у него в подчинении находится младший обслуживающий персонал.