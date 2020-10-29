Спасателям пришлось применить специальный инструмент, чтобы извлечь пострадавшего в ДТП белгородца

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

28 октября сотрудники МЧС 6 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В одном из случаев пришлось даже применить специальный инструмент, чтобы извлечь пострадавшего из поврежденного автомобиля. Его извлекали из машины, разрезав кузов на части.

ДТП случилось в районе поворота на село Новоселовка Первая Ивнянского района. В результате столкновения автомобилей «КАМАЗ 4325» и «ГАЗЕЛь» пострадал водитель автомобиля «ГАЗЕЛЬ». Он оказался заблокирован в искореженном транспортном средстве. Для его извлечения потребовалась помощь сотрудников МЧС. Прибывшие к месту ДТП спасатели поисково-спасательной службы области с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разрезали кузов автомобиля и извлекли из него пострадавшего. Мужчину был доставлен в медицинское учреждение.