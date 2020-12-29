Напомним, в ее рамках нужно было сделать заказ на маркетплейсе компании. Позже с помощью генератора случайных чисел были определены три победителя: ими стали Юлия Сечная из Новой Нелидовки Белгородского района, Ольга Карайченцева из Бехтеевки Корочанского района и Евгения Смотрова из Старого Оскола.Как отметил начальник отдела развития дополнительных услуг компании Иван Кузнецов, сегодня Белгородэнергосбыт – это не только гарантирующий поставщик электроэнергии. Во втором квартале 2020 года компания запустила платформу по оказанию бытовых услуг. На старте этого проекта клиентам были доступны услуги сантехников и электриков, сборка мебели и мелкий бытовой ремонт. Со временем список услуг расширился, и теперь их более 30, включая консультации юристов, подключение интернета, услуги спецтехники.- Наш маркетплейс пользуется популярностью у белгородцев. На сегодняшний день мы выполнили почти 5 тысяч заявок, которые поступили по различным каналам информации – с сайта белгородэнергосбыт.рф, из контакт-центра и ЦОКа компании. Кроме того, заказчики использовали вайбер и скайп Белгородэнергосбыта, а также чат-бот компании в мессенджере Telegram.Немаловажными преимуществами, повлиявшими на решение белгородцев сотрудничать со сбытовой компанией в решении бытовых проблем, стала хорошая репутация мастеров, качественно выполненные услуги и наличие отчетных документов. С 20 ноября до 20 декабря в рамках акции Белгородэнергосбыт своими силами выполнил 279 заявок, 57 - выполнили партнеры компании. Всего за этот период на маркетплейсе было зарегистрировано 1 429 заказов товаров и услуг.Победитель акции Юлия Сечная воспользовалась услугами партнера Белгородэнергосбыта. Увидела рекламу акции в интернете и сделала заказ на установку счетчика воды. Не прошло и двух дней, как на пороге появился мастер.- Я не первый раз обращаюсь в Белгородэнергосбыт, - рассказывает Юлия. – Благодарю сотрудников компании за профессионализм и оперативное решение вопросов!Евгения Смотрова и Ольга Карайченцева также заказали бытовые услуги на площадке маркетплейса. Евгению пригласили для вручения смартфона на Старооскольский участок компании. Это явилось для нее полной неожиданностью: никогда в жизни ничего не выигрывала. Мало того, что сотрудники компании быстро и качественно выполнили заказ, так теперь к нему еще полагается и приз!Удивление и радость сменились заинтересованностью: начальник участка Эдуард Плахутин рассказал победительнице и о других дополнительных услугах компании, в числе которых – химчистка, видеонаблюдение, охрана, ремонт бытовой техники.Пользуйтесь услугами маркетплейса Белгородэнергосбыта!Звоните и вам с радостью помогут: 8 (4722) 23-08-08.