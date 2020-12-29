Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Они поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками.Отметим, что в это учреждение транспортная полиция направляет несовершеннолетних детей, которые самовольно ушли из дома, или оставшихся без попечения родителей, находящихся в опасной жизненной ситуации и тех, кого обнаружили вблизи объектов железнодорожного транспорта.Без внимания не остались и дети из многодетных семей. На площади возле главной елки Белгорода Дед Мороз и Снегурочка поздравили семью Головковых, а дети рассказали новогодние стихи.К акции новогодних поздравлений присоединились сотрудники Валуйского ЛОП Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте, которые на перроне железнодорожного вокзала станции Валуйки поздравили детей семей железнодорожников, которые наиболее часто следуют на электропоездах. И, конечно, в завершении праздника напомнили детям о безопасном поведении на железной дороге.