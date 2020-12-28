Сотрудники региональной Госавтоинспекции организовали трогательное поздравление для маленьких пациентов областной больницы. Здесь проходят лечение, в том числе и ребята, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях.Сотрудники ГИБДД помогли создать детишкам, которые находятся в лечебном учреждении, праздничное настроение и подготовили для них сюрприз. Незадолго до представления маленьким пациентам позвонил сам Дед Мороз и попросил подойти к окнам.На площадке перед входом в лечебное учреждение расположились сказочные персонажи, патрульные автомобили и сотрудники полиции с разноцветными фаерами.Полицейский Дед Мороз поздравил ребят с наступающим Новым годом, а автоинспекторы через громкоговорители напомнили им о важности соблюдения ПДД и пожелали малышам безопасных дорог.