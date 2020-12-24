К 1 марта 2021 года в Белгодскую область поступит 67 100 доз вакцины «Спутник-V». Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков. На сайте департамента здравоохранения врио губернатора рассказал, что его часто спрашивают, будет ли он сам прививаться. Он ответил, что обязательно сделает это, но только в порядке очереди. Также сделает прививки от коронавируса и его семья.Отметим, что вакцина от коронавирусной инфекции в регион поступит несколькими партиями. Часть ее уже зарезервировали для медиков, учителей, социальных работников и сотрудников силовых структур. Другая часть, а это 4,5 тысячи доз, предназначается для добровольной вакцинации белгородцев-добровольцев.Напомним, что вакцина рекомендована людям в возрасте от 18 до 60 лет. При этом они не должны иметь таких противопоказаний, как аллергия, инфекционные заболевания, беременность. Тем, кто перенес коронавирус менее чем за полгода до вакцинации, также противопоказано вакцинирование.Записаться на вакцинацию пока можно на сайте департамента здравоохранения. Но вскоре информация о записи на вакцинацию появится на сайтах городских и районных больниц области.