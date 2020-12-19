С начала года в Белгородской области изъяли из незаконного оборота больше 470 килограммов наркотиков

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 18 декабря, в УМВД России по Белгородской области состоялось заседание Общественного совета. Ключевыми темами стали борьба с наркобизнесом и мошенничествами.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С начала года в регионе изъяли из незаконного оборота больше 472 килограммов 290 граммов запрещенных веществ. Как рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Владимир Резников, правоохранители пресекли 1017 преступлений в этой сфере. Из них 686 тяжкие и особо тяжкие, 410 совершены в крупном и особо крупных размерах, 410 связаны со сбытом. В суды направлено 678 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В текущем году в области проведено четыре межведомственные комплексные оперативно-профилактические операции: «Мак», «Сбыт», «Уклонист» и «Притон», а также общероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник» и комплекс мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Несмотря на масштабную профилактическую работу, в регионе остается актуальной проблема мошенничеств. За 11 месяцев полицейские зарегистрировали более 3000 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Из них 1624 дистанционных кражи и 1421 мошенничество. В рамках борьбы с преступлениями этой категории полицейские проводят поквартирные и подворовые обходы, вместе с волонтерами раздают на улицах листовки, рассказывают в СМИ о выявленных случаях. Правоохранители призывают белгородцев не доверять звонкам от якобы сотрудников банков и не перечислять деньги на незнакомые счета. Любую информацию о состоянии счета следует уточнять в финансово-кредитных учреждениях лично или по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты.