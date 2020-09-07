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В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

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