В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката
Фото: Екатерина ПАПАКИНА