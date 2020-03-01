Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020

Перфоманс «Арт-музыка» от Валеры и Наташи Черкашиных и гостей BelgorodMusicFest 2020