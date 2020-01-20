Фотогалереи
В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»
Новости 24
Контрафактные сигареты продавали в белгородском детском магазине игрушек
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Белгородская область переходит на авоськи
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В Белгороде завершился фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»
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В Белгородском регионе прошли праздничные богослужения во всех храмах по случаю Крещенского сочельника
В Белгороде состоится концерт «Музыкальное паломничество»
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В Белгородской области пересчитали добрые дела за год
Белгородские выпускники могут подстраховаться
О здравии пострадавших от взрыва на комбикормовом заводе Борисовского района Белгородчины совершена молитва
Более чем на 12,5 миллионов рублей проштрафились белгородские нарушители земельного законодательства
В Белгороде таксист провез мужчину на капоте – инцидентом заинтересовалась полиция
Красненская библиотека Белгородчины отметила 76-летие