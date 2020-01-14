Главную новогоднюю елку Белгорода начнут разбирать 15 января
10 тысяч порций вареников раздали на фестивале за 2 дня.
Ох и знатное готовится угощение!
Вареники хорошо, но и шашлычком побаловаться хочется...
Какой же праздник без господина Вареника?
Настроение гостям фестиваля создавали задорные кумушки-ведущие.
На сцене Фестиваля вареников - "Белгородский сувенир".
Отсутствие снега - не помеха, когда хочется прокатиться с ветерком с горки.
А вечерами над центральным катком Белгорода вспыхивали сотни огней.
Яркие огони создавали праздничное настроение.
Все дни новогодних праздников на Соборной площади было многолюдно.