Главную новогоднюю елку Белгорода начнут разбирать 15 января

10 тысяч порций вареников раздали на фестивале за 2 дня.

Ох и знатное готовится угощение!

Вареники хорошо, но и шашлычком побаловаться хочется...

Какой же праздник без господина Вареника?

Настроение гостям фестиваля создавали задорные кумушки-ведущие.

На сцене Фестиваля вареников - "Белгородский сувенир".

Отсутствие снега - не помеха, когда хочется прокатиться с ветерком с горки.

А вечерами над центральным катком Белгорода вспыхивали сотни огней.

Яркие огони создавали праздничное настроение.

Все дни новогодних праздников на Соборной площади было многолюдно.