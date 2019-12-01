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Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
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