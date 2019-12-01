Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне
Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне