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Красные в городе, или Как белгородцы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции

По главной улице с оркестром.

На праздник Октября собрались друзья.

Пусть и далеко за 90 ветерану Ивану Тютереву, но ведь такой праздник! Радуется душа.

История все расставит по своим местам.

Молодежь волнует день завтрашний.

С настроением на праздник.

Два товарища.

Дети войны - и организаторы, и активные участники всех акций.

Владимир Мартьянов вместе с товарищами в одном строю, как и всегда в этот день.

И снова, как в молодые годы, мы смело шагаем в ногу...

Человек труда должен быть защищен государством.

...Сидят девчонки, сидят в сторонке...

"Мне всего 18, только, правда, наоборот..."
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