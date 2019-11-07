Красные в городе, или Как белгородцы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции
По главной улице с оркестром.
На праздник Октября собрались друзья.
Пусть и далеко за 90 ветерану Ивану Тютереву, но ведь такой праздник! Радуется душа.
История все расставит по своим местам.
Молодежь волнует день завтрашний.
С настроением на праздник.
Два товарища.
Дети войны - и организаторы, и активные участники всех акций.
Владимир Мартьянов вместе с товарищами в одном строю, как и всегда в этот день.
И снова, как в молодые годы, мы смело шагаем в ногу...
Человек труда должен быть защищен государством.
...Сидят девчонки, сидят в сторонке...
"Мне всего 18, только, правда, наоборот..."
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