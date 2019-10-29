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Праправнучка Льва Толстого Фекла: «У романа «Анна Каренина» мог быть совсем другой конец и название»

"Ання Каренина". Режиссер - Лев Толстой.

"У нас у всех сегодня появилась возможность узнать роман, известный каждому еще со школьной скамьи, совсем с другой стороны", - сказал Константин Курганский.

Выставка в Белгородском литературном музее - уникальна. Ее еще никто не видел.

Стал ли роман всемирно известным, если бы он носил название "Молодец баба"?

Дочь Пушкина так впечатлила Льва Толстого, что с нее он написал Анну Каренину.

Лев Николаевич многократно правил роман. Как он работал, представлено на выставке.

На выставке можно наглядно убедиться, как скрупулезно работал над романом Толстой.

Эти рисунки были сделаны во время написания Львом Николаевичем романа.

Лев Толстой долго искал образ Алексея Каренина.

Роман мог носить название "Молодец баба".

Кто сказал, что молодежь не читает классику?

На выставке можно увидеть костюмы героев последней экранизации романа.

Платье, в котором Анна Каренина бросилась под поезд. Последняя русская экранизация романа.
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