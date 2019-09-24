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Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни
Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни

Свято-Троицкий мужской Холковский монастырь - обитель, чья история насчитывает более 400 лет

Жители Белгородчины отметили 20-летие возрождения святыни
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