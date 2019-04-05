Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Божественная литургия в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии