«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон. Фото: Лада Кузьменко.
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон
«Ночные волки» в Белгороде закрыли мотосезон. Фото: Лада Кузьменко.
Губкинские оперативники нашли тело пропавшей без вести женщины и установили личность подозреваемого в убийстве