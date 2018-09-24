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В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018»

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.

В Белгороде завершился фестиваль «Этажи-2018». Фото: Ирина Подзолкова.
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