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НовостиПроисшествия21 июля 2026 17:56

Как минимум один дрон сбили над Белгородской областью 21 июля

Враг атаковал восемь регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 21 июля предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.