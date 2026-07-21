Пытаясь купить машину, белгородец потерял более трех миллионов

За неделю с 13 по 19 июля жертвами киберпреступников стали 36 белгородцев, у пяти из которых похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

54-летний житель Старого Оскола нашел в интернете компанию, которая специализируется на поставке машин из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Вскоре с потерпевшим связался лжеменеджер, который помог подобрать «Мазду СХ-5». Покупатель отправился в банк и перевел деньги, несмотря на то, что сотрудник предупреждала его о возможном мошенничестве.

Вполне логично, что в оговоренные сроки машину не доставили. Аферисты сообщили, что якобы автомобиль попал в ДТП, а после представители компании и вовсе перестали выходить на связь. В итоге автолюбитель потерял свыше трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

За неделю с 13 по 19 июля жертвами киберпреступников стали 36 белгородцев, у пяти из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарно наши земляки потеряли более 12 миллионов, из которых два миллиона – кредитные деньги.