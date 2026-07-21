Белгородские депутаты проверили ход капитального ремонта домов

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Как подчеркивают в Белгородской облдуме, контроль качества ремонтных работ в МКД – тема для жителей региона актуальная, требующая и особого внимания со стороны народных избранников.

Накануне Олег Шатохин оценил результаты ремонта двух домов в Старом Осколе, где привели в порядок кровлю и обновили системы электроснабжения. В ходе осмотра были выявлены недочеты, которые в ближайшее время устранят.

В Губкинском округе проверку качества ремонтных работ провела Елена Емельянова. В двух домах поселка Троицкого проведена замена систем холодного и горячего водоснабжения, а также установлены оконные блоки в местах общего пользования. В дальнейшем в одном из МКД планируется монтаж дополнительных перил для пожилых граждан.

В Алексеевке Любовь Киреева встретилась с представителями управляющей компании и собственниками квартир. Главной темой во время совместного выезда к одному из домов стала необходимость выполнения ремонта крыши в более ранние сроки.

Депутат Игорь Закотенко вместе с прохоровцами поучаствовал в приемке после капремонта многоквартирного дома на улице Советской. Здесь обновлена кровля, установлены новые навесы над входными дверьми в подъездах, а также заменены окна в местах общего пользования.

А Михаил Ананичев проинспектировал отремонтированные объекты в Новом Осколе. В домах заменены окна и двери в местах общего пользования, установлены новые козырьки на входах в подъезды, обновлены инженерные системы отопления и канализации, а также заменена устаревшая часть электрической системы.