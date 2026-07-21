Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 13:27

Сотрудникам белгородского СК вручили награды

Медали «За службу в особых условиях» удостоились десять человек
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы регионального СК.

Фото пресс-службы регионального СК.

В преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ заместитель председателя СК РФ по особым поручениям Александр Федосов в знак признания высокого профессионализма, проявленного в условиях работы в приграничном регионе, вручил десяти отличившимся сотрудникам следственного управления медали «За службу в особых условиях». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Александр Николаевич отметил, что медали и грамоты - это не просто подарки. Это знак того, что следователи работали много лет без нареканий, проявили огромное терпение и всегда были предельно ответственны за свою работу.