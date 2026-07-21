Сотрудникам белгородского СК вручили награды

Фото пресс-службы регионального СК.

В преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ заместитель председателя СК РФ по особым поручениям Александр Федосов в знак признания высокого профессионализма, проявленного в условиях работы в приграничном регионе, вручил десяти отличившимся сотрудникам следственного управления медали «За службу в особых условиях». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Александр Николаевич отметил, что медали и грамоты - это не просто подарки. Это знак того, что следователи работали много лет без нареканий, проявили огромное терпение и всегда были предельно ответственны за свою работу.