41 раненый в результате атак ВСУ 20 июля белгородец находится в больнице

Скриншот видео оперштаба Белгородской области.

Первый замминистра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова рассказала о самочувствии жителей, пострадавших от атак ВСУ 20 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

Напомним, что накануне в результате обстрелов в регионе погибли девять человек и еще 78 получили ранения.

37 человек уже выписали. Им оказали первую помощь и отправили лечиться домой под присмотром врачей. 41 пострадавшего госпитализировали. Подростка с ранениями поместили в областную детскую больницу.

Состояние девяти пациентов медики оценивают, как стабильно тяжёлое. Их будут транспортировать в крупные федеральные клиники для дальнейшего лечения. У остальных раненых состояние средней тяжести.