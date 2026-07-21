Белгородские прокуроры выявили нарушения при хранении мяса

В Валуйках прокуратура проверила местный бизнес и нашла нарушения в хранении мяса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Белгородской области.

Сотрудники проверили склад коммерческой фирмы и увидели, что замороженное мясо хранили неправильно. Коробки с продукцией стояли вплотную к стенам и прямо на полу (на картоне), хотя должны лежать на поддонах с отступом. На упаковках образовалась ледяная корка. Это значит, что температурный режим не соблюдался, и продукты могли испортиться.

Прокурор выписал штраф генеральному директору компании в размере 15 тысяч рублей. Также ему официально велели срочно исправить все нарушения. Прокуратура будет следить за тем, чтобы на складе навели порядок.