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НовостиОбщество21 июля 2026 12:03

Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Белгородской области 22 июля

Воздух прогреется до +27 градусов
Алексей СЕРГУНИН
Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный, 7-12 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный, 7-12 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 22 июля в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Белгородской области.

В некоторых округах пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы и град. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный, 7-12 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем потеплеет до +22+27 градусов. В Белгороде ночью будет +13+15 градусов, днем воздух прогреется до +24+26 градусов.