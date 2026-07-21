Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Белгородской области 22 июля

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный, 7-12 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 22 июля в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Белгородской области.

В некоторых округах пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы и град. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный, 7-12 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем потеплеет до +22+27 градусов. В Белгороде ночью будет +13+15 градусов, днем воздух прогреется до +24+26 градусов.