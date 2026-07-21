В Белгороде в силе оставили приговоры в отношении двух мошенников

Бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 139 миллионов рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Белгородский областной суд подтвердил сроки заключения для двух руководителей фирм, которые занимались контрабандой военного оборудования с Украины и обманывали государство. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Преступников поймали сотрудники ФСБ и полиции Белгорода. Выяснилось, что еще до начала СВО они договорились с украинским заводом о поставке оборудования двойного назначения. Чтобы провезти товар через границу без проблем, они подделали документы, указав, что везут обычное промышленное оборудование, а не военное. Они также изготовили фальшивые бумаги, скрыв факт иностранного происхождения товара. Это оборудование было продано по государственному оборонному заказу как российское, причем по завышенной цене.

В результате государству был причинен ущерб на сумму более 139 миллионов рублей. Суд признал их виновными в контрабанде оружия, мошенничестве и отмывании денег. Главарю группировки дали восемь лет колонии строгого режима (плюс штраф миллион рублей), а его помощнику - 7,5 лет (плюс штраф 800 тысяч). Приговор уже нельзя обжаловать.