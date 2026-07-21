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НовостиПроисшествия21 июля 2026 11:53

В Белгороде в силе оставили приговоры в отношении двух мошенников

Подельники проведут в тюрьме от 7,5 до восьми лет
Алексей СЕРГУНИН
Бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 139 миллионов рублей.

Бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 139 миллионов рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Белгородский областной суд подтвердил сроки заключения для двух руководителей фирм, которые занимались контрабандой военного оборудования с Украины и обманывали государство. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Преступников поймали сотрудники ФСБ и полиции Белгорода. Выяснилось, что еще до начала СВО они договорились с украинским заводом о поставке оборудования двойного назначения. Чтобы провезти товар через границу без проблем, они подделали документы, указав, что везут обычное промышленное оборудование, а не военное. Они также изготовили фальшивые бумаги, скрыв факт иностранного происхождения товара. Это оборудование было продано по государственному оборонному заказу как российское, причем по завышенной цене.

В результате государству был причинен ущерб на сумму более 139 миллионов рублей. Суд признал их виновными в контрабанде оружия, мошенничестве и отмывании денег. Главарю группировки дали восемь лет колонии строгого режима (плюс штраф миллион рублей), а его помощнику - 7,5 лет (плюс штраф 800 тысяч). Приговор уже нельзя обжаловать.