101 минуту в Белгороде сохранялся режим опасности атаки БпЛА 21 июля

В 14:23 21 июля в Белгороде отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14:23 21 июля в Белгороде отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области.

Режим действовал 101 минуту – с 12:42. До этого в областном центре аналогичный режим действовал сегодня с 11:30 до 11:51.

А в Белгородском округе в очередной раз режим объявляли в 12:24. Он сохраняется до сих порю.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.