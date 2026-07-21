У части жителей Харьковской горы в Белгороде отключат воду

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
Горячую воду снова отключат из-за ремонта труб у части жителей Харьковской горы в Белгороде. Как сообщает пресс-служба городской администрации, изменились сроки отключения.
Воды не будет с 10 по 23 августа (включительно). Это касается домов, которые обслуживает котельная «Южная».
Сайт теплосети пока обновляется, поэтому точную информацию там обещают выложить через пару дней. Власти призывают с терпением отнестись к сложившейся ситуации:
- Приносим извинения за неудобства и временные трудности с водой.