Виновнику аварии с тремя пострадавшими в Белгородской области ограничили свободу

Лихачу назначено два года ограничения свободы с лишением прав на два года. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что житель Корочанского района развил на своей машине чрезмерную скорость, пересек сплошную для обгона грузовика и на встречке врезался в другой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

В результате аварии трем пассажирам причинен тяжкий вред здоровью. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему назначено два года ограничения свободы с лишением прав на два года.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 12 водителей попались на пьяной езде на белгородских дорогах.