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НовостиОбщество21 июля 2026 9:39

Более 300 разрешений на оружие выдали белгородцам

При этом изъяли свыше 30 единиц оружия
Алексей СЕРГУНИН

С 13 по 19 июля сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Белгородской области выдали свыше 300 лицензий и разрешений на оружие. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тем временем, росгвардейцы проверили соблюдение установленных правил оборота оружия у 130 граждан и работников частных охранных организаций.

Составлено 20 административных протоколов из-за нарушений законодательства, изъято свыше 30 единиц оружия. Еще семь единиц гражданского оружия жители региона сдали добровольно.