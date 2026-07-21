Более 300 разрешений на оружие выдали белгородцам

С 13 по 19 июля сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Белгородской области выдали свыше 300 лицензий и разрешений на оружие. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тем временем, росгвардейцы проверили соблюдение установленных правил оборота оружия у 130 граждан и работников частных охранных организаций.

Составлено 20 административных протоколов из-за нарушений законодательства, изъято свыше 30 единиц оружия. Еще семь единиц гражданского оружия жители региона сдали добровольно.