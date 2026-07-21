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НовостиПроисшествия21 июля 2026 9:31

Легковушка и частный дом горели в Белгородской области

20 июля в регионе произошли пять пожаров
Алексей СЕРГУНИН
Пожарные дважды тушили возгорания мусора на общей площади 202 «квадрата».

Пожарные дважды тушили возгорания мусора на общей площади 202 «квадрата».

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы пять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгороде в районе улицы Набережная вспыхнула «Лада Приора». В поселке Ровеньки пламя повредило сарай. В обоих случаях в настоящее время причина возгораний устанавливается. В СНТ «Сосновый Бор» в городе Старый Оскол загорелся неэксплуатируемый дачный дом. По предварительным данным, причиной возгорания послужил внесенный источник зажигания. Пожарные дважды тушили возгорания мусора на общей площади 202 «квадрата».