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НовостиОбщество21 июля 2026 8:20

12 водителей попались на пьяной езде на белгородских дорогах

12 автомобилистов нарушили правила перевозки детей
Алексей СЕРГУНИН
47 пешеходов пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 32 автолюбителей.

47 пешеходов пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 32 автолюбителей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

20 июля сотрудники ГАИ зафиксировали 407 нарушений правил дорожного движения в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

От управления отстранены 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, 11 автомобилистов сели за руль без прав.

12 автолюбителей нарушили правила перевозки детей, 53 водителя ехали на неисправном транспорте, 56 автомобилистов заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол.

47 пешеходов пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 32 автолюбителей.