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НовостиПроисшествия21 июля 2026 7:44

Белгородец украл еду из двух магазинов

За это фигуранту грозит до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Суммарный ущерб составил 11 тысяч рублей.

Суммарный ущерб составил 11 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции города Губкин поступили сообщения о двух кражах из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Благодаря записям с камер видеонаблюдения участковые быстро вышли на след злоумышленника – ранее судимого 38 летнего местного жителя.

По предварительным данным, 8 июля около 15:00 мужчина зашел в магазин на улице Севастопольская. Он спрятал под одежду бутылку водки, две упаковки кофе и упаковку копченой курицы, затем прошел мимо кассы, не оплатив товар. А уже в 16:00 того же дня злоумышленник посетил магазин на улице Королева. Там он похитил колбасу, красную рыбу, сыр и кофе. Суммарный ущерб составил 11 тысяч рублей.

В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ (Кража) фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.