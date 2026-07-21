Белгородец украл еду из двух магазинов

Суммарный ущерб составил 11 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции города Губкин поступили сообщения о двух кражах из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Благодаря записям с камер видеонаблюдения участковые быстро вышли на след злоумышленника – ранее судимого 38 летнего местного жителя.

По предварительным данным, 8 июля около 15:00 мужчина зашел в магазин на улице Севастопольская. Он спрятал под одежду бутылку водки, две упаковки кофе и упаковку копченой курицы, затем прошел мимо кассы, не оплатив товар. А уже в 16:00 того же дня злоумышленник посетил магазин на улице Королева. Там он похитил колбасу, красную рыбу, сыр и кофе. Суммарный ущерб составил 11 тысяч рублей.

В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ (Кража) фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.