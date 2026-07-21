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НовостиПроисшествия21 июля 2026 7:31

В Белгородской области велосипедистка попала под колеса иномарки

Пострадавшую увезли в больницу
Алексей СЕРГУНИН
«Киа», которой управляла 22-летняя женщина, наехала на 34-летнюю велосипедистку, пересекающую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Киа», которой управляла 22-летняя женщина, наехала на 34-летнюю велосипедистку, пересекающую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 20 июля в микрорайоне Степной в городе Старый Оскол случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 22:35 «Киа», которой управляла 22-летняя женщина, наехала на 34-летнюю велосипедистку, пересекающую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии велосипедистка получила травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под Белгородом легковушка слетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП.