В Белгородской области велосипедистка попала под колеса иномарки

«Киа», которой управляла 22-летняя женщина, наехала на 34-летнюю велосипедистку, пересекающую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 20 июля в микрорайоне Степной в городе Старый Оскол случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 22:35 «Киа», которой управляла 22-летняя женщина, наехала на 34-летнюю велосипедистку, пересекающую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии велосипедистка получила травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под Белгородом легковушка слетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП.