В Белгороде и десяти округах отменили опасность атаки дронов 21 июля утром

В 8:00 15 июля в Белгороде, Ракитянском, Ивнянском, Яковлевском, Вейделевском, Ровеньском, Алексеевском, Корочанском, Прохоровском, Старооскольском и Губкинском округах отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:00 21 июля в Белгороде, Ракитянском, Ивнянском, Яковлевском, Вейделевском, Ровеньском, Алексеевском, Корочанском, Прохоровском, Старооскольском и Губкинском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области 20 июля.