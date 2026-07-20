В больнице Белгорода скончался раненый при атаке дрона в Дубовом мужчина Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, в отделении реанимации второй городской больницы в Белгороде скончался мужчина, который был серьезно ранен при атаке украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое. О случившемся сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- К глубокому сожалению, вчера в реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона на пассажирский автобус 18 июля в Белгородском округе. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами, - написал в соцсети врио главы региона.

Напомним, 18 июля в Дубовом украинский дрон нанес целенаправленный удар по пассажирскому автобусу. В результате детонации один мужчина погиб на месте происшествия. Еще пять человек, в том числе 16-летняя девочка, получили ранения. В числе пострадавших был мужчина в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.