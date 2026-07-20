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НовостиПолитика20 июля 2026 5:46

Беспилотники ВСУ уничтожены над Белгородской областью в ночь на 20 июля

Противник продолжает наносить удары с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки вооруженных сил Украины по объектам на территории Белгородской области в ночь на 20 июля. Противник продолжает наносить удары с применением беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ атаковали территории 16 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.