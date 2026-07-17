В Белгородской области работник автосервиса угнал машину и увяз на ней в болоте Фото: "КП" Архив.

С заявлением об угоне в полицию Старого Оскола обратилась 17-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что на принадлежащей ей «Мазде-3» фактически ездил ее зять. Он отдал машину в сервис для покраски кузова, однако спустя время автомобиль обнаружили брошенным в микрорайоне Южный.

По подозрению в угоне транспортного средства правоохранители задержали 29-летнего работника сервиса. Предварительно установлено, что злоумышленник решил покататься на чужой иномарке, но не справился с управлением и съехал в болотистую местность. Он не смог выбраться на дорогу, поэтому бросил машину и скрылся с места преступления.

В пресс-службе УМВД Росси по Белгородской области сообщили, что фигурант пообещал полностью восстановить автомобиль. Полиция в отношении оскольчанина завела уголовное дело об угоне. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый обязан явкой к дознавателю.