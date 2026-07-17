В парке Ленина в Белгороде продолжают формовать зеленый лабиринт

Фото: @v_v_demidov

В обновленном парке Ленина в Белгороде продолжается формирование зеленого лабиринта в саду Философов. Первые кустарники были высажены в 2024-м и не превышали 70 сантиметров. В ближайшие годы стены лабиринта достигнут высоты 15,-2 метров. Озеленители регулярно ведут формовочную обрезку растений, чтобы создать ровные коридоры.

Пространство для прогулок создано из вязов, декоративных яблонь и боярышника, а также кизильника блестящего.

В зеленом лабиринте можно и спокойно прогуливаться, и играть с детьми. Здесь взрослые смогут отвлечься от повседневных забот, а малыши пробудят воображение

– Здесь можно придумывать истории, исследовать новые маршруты, играть в прятки, - отметил мэр города Валентин Демидов.