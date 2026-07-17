В Белгородской области двое детей пострадали под колесами легковушек Фото: "КП" Архив.

Вчера, 16 июля, в Белгородской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездами на пешеходов. Пострадали двое детей и женщина. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, около 11:20 в селе Терновое Старооскольского округа 53-лений водитель на «Фольксвагене» сбил девятилетнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. Ребенок получил травмы.

Предварительно установлено, что около 11:40 в Губкине 32-летняя автомобилистка на «Пежо» сбила 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получила травмы.

Еще одно ДТП зарегистрировано в Старом Осколе в 12:10. Предвариельно известно, что 10-летний водитель, находившийся за рулем «Рено», сбил 52-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Белгородка получила телесные повреждения.