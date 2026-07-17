Больше 400 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки Фото: "КП" Архив.

На дорогах Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 437 нарушений ПДД. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Так, за пьяное вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления отстранили 11 водителей. Еще 12 – не имеющих прав на управление транспортным средством.

За игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров к ответственности привлечены шесть автомобилистов. Также 54 водителя попали на штрафы за несоответствующую регламентам тонировку. Еще 55 – сели за руль технически неисправного транспорта.

Кроме того, правоохранители составили 45 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, 56 материалов в отношении пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неустановленном месте.