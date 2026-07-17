В Белгородской области больше 5 000 семей получили новую семейную выплату

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В Белгородской области ежегодную семейную выплату получили больше пяти тысяч семей. Это новая мера поддержки нацпроекта «Семья». Н выплату могут рассчитывать работающие родители, а также опекуны, попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 (или до 23 при обучении на дневном отделении) лет. При этом с их доходов должен быть уплачен налог (НДФЛ) за год, предшествующий обращению. Важно также, чтобы средний доход на члена семьи не превышал в 205 году 1,5 прожиточного минимума – в Белгородской области это не более 22 344 рубля на одного человека в месяц.

Также стоит отметить, что выплата не будет начислена, если есть долги по алиментам. При определении права на выплату применяются и оценки доходов и имущества.

В региональном Соцфонде пояснили, что размер выплаты – это разница между суммой расчетного НДФЛ с дохода за предыдущий год и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6 %. Не имеет при этом значения, сколько месяцев в году проработал заявитель. Главное, чтобы трудоустройство было официальным, и уплачивался НДФЛ.

Заявление на выплату жители региона могут подать до 1 октября на портале «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда России или МФЦ по месту проживания.