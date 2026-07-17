Белгородцы приняли участие в интеллектуальных турнирах в честь 65-летия СГОКа

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) ко Дню металлурга организовали два интеллектуальных турнира «Металлургические вечера», в которых приняли участие 16 команд — более 120 сотрудников компании в Старом Осколе.

Каждая игра включала семь туров в разных форматах. Участники отвечали на вопросы по науке, истории, искусству и культуре. Отдельные раунды были посвящены металлургии и технологическому процессу СГОКа, а также музыкальным заданиям. В финальном туре команды могли заработать сразу два очка за правильный ответ или потерять два за неверный, поэтому интрига сохранялась до последних минут.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

По итогам первой игры победила команда «Монолит», которую представляли специалисты маркшейдерского отдела рудоуправления, по итогам второй — сборная «ТОП+», в которую вошли сотрудники ремонтных цехов, цеха хвостового хозяйства, дирекции горнотранспортного передела и фабрики окомкования.

- Мы с коллегами впервые участвовали в конкурсе такого формата, настрой был позитивный. Пришли получить удовольствие от игры и сначала даже не думали о победе. Было очень приятно и волнительно занять первое место. Такие мероприятия очень положительно влияют на сплоченность коллектива, — поделилась маркшейдер рудоуправления, участница команды «Монолит» Диана Напольских.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Победители турниров получили сертификаты на праздничный ужин для всей команды, призеры — сертификаты в фитнес-центр для каждого участника. «Металлургические вечера» проходят на всех предприятиях Группы НЛМК, а 31 июля победители площадок встретятся в общем финале в Липецке.