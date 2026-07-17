Белгородцы приняли участие в интеллектуальных турнирах в честь 65-летия СГОКа

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) ко Дню металлурга организовали два интеллектуальных турнира «Металлургические вечера», в которых приняли участие 16 команд — более 120 сотрудников компании в Старом Осколе.
Каждая игра включала семь туров в разных форматах. Участники отвечали на вопросы по науке, истории, искусству и культуре. Отдельные раунды были посвящены металлургии и технологическому процессу СГОКа, а также музыкальным заданиям. В финальном туре команды могли заработать сразу два очка за правильный ответ или потерять два за неверный, поэтому интрига сохранялась до последних минут.
По итогам первой игры победила команда «Монолит», которую представляли специалисты маркшейдерского отдела рудоуправления, по итогам второй — сборная «ТОП+», в которую вошли сотрудники ремонтных цехов, цеха хвостового хозяйства, дирекции горнотранспортного передела и фабрики окомкования.
- Мы с коллегами впервые участвовали в конкурсе такого формата, настрой был позитивный. Пришли получить удовольствие от игры и сначала даже не думали о победе. Было очень приятно и волнительно занять первое место. Такие мероприятия очень положительно влияют на сплоченность коллектива, — поделилась маркшейдер рудоуправления, участница команды «Монолит» Диана Напольских.
Победители турниров получили сертификаты на праздничный ужин для всей команды, призеры — сертификаты в фитнес-центр для каждого участника. «Металлургические вечера» проходят на всех предприятиях Группы НЛМК, а 31 июля победители площадок встретятся в общем финале в Липецке.