В Белгороде ежедневно уборкой города занимаются около 200 коммунальщиков. Фото: @v_v_demidov

Каждый день в Белгороде приводят в порядок улицы и общественные пространства около 200 коммунальщиков и 50 единиц спецтехники. Из-за погодных условий и увеличения площади в график работы приходится вносить коррективы. Только за последние три года в областной столице почти на 250 га увеличилась площадь общественных пространств. Нагрузка на коммунальное предприятие выросла, поэтому логистику перестраивают.

Мэр города Валентин Демидов поручил оптимизировать маршруты и графики выхода бригад, а также привлечь дополнительные подрядные организации, чтобы справиться с объемом работ. Основное внимание уделяют покосу травы. В этой работе ежедневно задействовано около 70 человек.

- Качество выполнения работ проверяется ежедневно – это задача управ. Мониторинг ведется по всем направлениям: покос, оформление клумб, уборка автомобильных дорог и содержание общественных пространств. Добиваемся от коммунального предприятия стабильного результата, - отметил Валентин Демидов.