Студентка из Белгородской области разработала быстрый способ восстановления связи в зонах ЧС

Фото: БГТУ им. Шухова

Студентка из Белгородской области Анастасия Гапич предложила способ, как можно оперативно вернуть мобильную связь в зоне ЧС, к примеру, при наводнении или землетрясении. Не у всех спасателей и поисковиков есть спутниковая связь. Проект также может стать интересным для операторов связи и нефтегазовые компании для временной связи в труднодоступных районах.

По разработке белгородки, мобильный комплекс, который с легкостью можно разместить в прицепе легковушки, быстро доставляется в зону СЧ. В течение 15 минут ведется подготовка аэростата – он поднимает на высоту от 50 до 150 метров антенну сотовой связи и LED-прожекторы. Далее запускается генератор и в радиусе 15 метров действует устойчивая сотовая связь 2G/4G. Кроме того, мощное освещение способствует в поисках пострадавших. LED-прожекторы дают круговой обзор до 500 метров.

Проект Анастасии Гапич занял 1 место на «Кубке молодых инноваторов 2026» в номинации «Инновационный проект БАС в ключевых отраслях». Это готовое к внедрению решение, и оно может использоваться в разных отраслях для временной мобильной связи.