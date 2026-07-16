Врио губернатора назвал Белгородский информационный фонд цифровым щитом региона Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сегодня побывал в Белгородском информационном фонде. Александр Шуваев рассказал, что системы, которые сейчас развиваются в БИФе, работают на защищенных каналах связи, для которых не обязательно наличие мобильного интернета.

Такие системы созданы для того, чтобы даже в условиях ЧС, когда каждая минута на счету, оперативные службы могли быстро и слажено продолжать работу. Речь идет о полиции, МЧС, скорой помощи. Врио главы региона назвал БИФ цифровым щитом Белгородской области.

В качестве примера Шуваев привел элементарную навигацию. На сегодня в системе находится около 6,5 тысяч единиц спецтранспорта. В их числе машины «скорой» и спасателей, школьные автобусы, коммунальная техника.

- Это наш цифровой щит, и он нужен именно тогда, когда на счету каждая минута. <…> Это значит, что скорая быстрее найдет дорогу к больному, автобусы не сбиваются с маршрута, а зимой дорожные службы видят, где нужно чистить снег. Это удобно и безопасно для каждой семьи. <…> Будем и дальше укреплять безопасность региона, - отметил Александр Шуваев.