Белгородец попал под уголовное дело за повторную пьяную езду на тракторе Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Алексеевского округа. Мужчину признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что, уже имея непогашенную административную ответственность за пьяное вождение, в декабре прошлого года фигурант вновь сел за руль трактора в нетрезвом виде. В этот раз он «заработал» уголовную статью.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородцу наказание в виде 250 часов обязательных работ. Кроме того, осужденный на два года лишен права управления транспортными средствами.